VK получит больше 90% образовательной платформы «Тетрика»

Холдинг VK усилит свои позиции на рынке дополнительного школьного образования.

Компания VK подписала сделку с онлайн-школой «Тетрика», по которой холдинг получит более чем 90% сервиса. Об этом сказано на сайте VK.

VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения Тетрики и Учи.Дома, — говорится в сообщении.

Сервисы «Тетрика» и «Учи.Дома» помогают школьникам удаленно заниматься с репетиторами, готовиться к экзаменам и олимпиадам.

Проекты будут работать под собственными брендами.

В образовательный сектор компании VK входят сервисы с онлайн-обучением Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Учи.ру», «Умскул», «Тетрика», «Сферум» и другие.