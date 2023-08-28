VK получит больше 90% образовательной платформы «Тетрика»

Компания VK подписала сделку с онлайн-школой «Тетрика», по которой холдинг получит более чем 90% сервиса. Об этом сказано на сайте VK.
VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения Тетрики и Учи.Дома, — говорится в сообщении.
Сервисы «Тетрика» и «Учи.Дома» помогают школьникам удаленно заниматься с репетиторами, готовиться к экзаменам и олимпиадам.
Проекты будут работать под собственными брендами.
В образовательный сектор компании VK входят сервисы с онлайн-обучением Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Учи.ру», «Умскул», «Тетрика», «Сферум» и другие.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Будет монополистом