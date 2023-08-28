Интернет и IT

VK получит больше 90% образовательной платформы «Тетрика»

Холдинг VK усилит свои позиции на рынке дополнительного школьного образования.
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Компания VK подписала сделку с онлайн-школой «Тетрика», по которой холдинг получит более чем 90% сервиса. Об этом сказано на сайте VK.

VK намерена усилить позиции на рынке дополнительного школьного образования за счет объединения Тетрики и Учи.Дома, — говорится в сообщении.

Сервисы «Тетрика» и «Учи.Дома» помогают школьникам удаленно заниматься с репетиторами, готовиться к экзаменам и олимпиадам.

Проекты будут работать под собственными брендами.

В образовательный сектор компании VK входят сервисы с онлайн-обучением Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Учи.ру», «Умскул», «Тетрика», «Сферум» и другие.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    46 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    В образовательный сектор компании VK входят сервисы с онлайн-обучением Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Учи.ру», «Умскул», «Тетрика», «Сферум» и другие.

    Будет монополистом

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