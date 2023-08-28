С 1 января 2025 года начет действовать единый лесной реестр

В реестре можно отследить всю цепочку работы с древесиной. Это повысит эффективность надзора в лесной отрасли.

Правительство определилось с датой введения единого цифрового лесного реестра. Он начет работать с 1 января 2025 года, сказано на сайте кабмина.

В электронном реестре будут все данные о лесничествах и складах, о древесине и продуктах ее переработки, о сделках с ними.

В реестр войдут лесные карты, аналитическая и другая информация о лесной отрасли.

Сейчас многие вопросы уже решаются с помощью информационной системы ЛесЕГАИС.

Россия обладает уникальными природными богатствами, и нам нужно выстроить продуманную и взвешенную систему контроля за их использованием, — сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новый реестр позволит госорганам получать оперативные сведения о состоянии и использовании лесов, а также заниматься их охраной.