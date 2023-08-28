Как продавать маркированный товар в упаковке

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации». Ответ дала эксперт «Честного ЗНАКА» Анна Петрушина.
Маркировку надо наносить на каждую единицу продукции, в том числе входящую в набор. Исключение – комплекты и наборы, потребительская упаковка которых не может быть вскрыта без повреждения (например, постельное белье).
Упаковка может быть такой:
комплект – определенная производителем совокупность товаров, объединенная потребительской упаковкой, не подлежащая разукомплектации;
набор – совокупность товаров, каждый из которых имеет код идентификации;
транспортная упаковка – упаковка, объединяющая потребительские упаковки, используемая для хранения и транспортировки товаров в целях их защиты от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу.
Комплект не подлежит расформированию в принципе.
При реализации товаров из набора, потребительская упаковка которого не может быть вскрыта без повреждения, надо до продажи провести перемаркировку товаров, входящих в набор.
Что касается транспортной упаковки, все товары внутри нее должны быть маркированы. При этом ее можно расформировать, такая возможность предусмотрена, и реализовывать товары поштучно.
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