Как продавать маркированный товар в упаковке

Продавец получил документы от поставщика, в которых указан код маркировки для упаковки товара. Как продавать этот товар в упакованном или распакованном виде, рассказал эксперт «Честного ЗНАКА».

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации». Ответ дала эксперт «Честного ЗНАКА» Анна Петрушина.

Маркировку надо наносить на каждую единицу продукции, в том числе входящую в набор. Исключение – комплекты и наборы, потребительская упаковка которых не может быть вскрыта без повреждения (например, постельное белье).

Упаковка может быть такой:

комплект – определенная производителем совокупность товаров, объединенная потребительской упаковкой, не подлежащая разукомплектации ;

набор – совокупность товаров, каждый из которых имеет код идентификации;

транспортная упаковка – упаковка, объединяющая потребительские упаковки, используемая для хранения и транспортировки товаров в целях их защиты от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу.

Комплект не подлежит расформированию в принципе.

При реализации товаров из набора, потребительская упаковка которого не может быть вскрыта без повреждения, надо до продажи провести перемаркировку товаров, входящих в набор.

Что касается транспортной упаковки, все товары внутри нее должны быть маркированы. При этом ее можно расформировать, такая возможность предусмотрена, и реализовывать товары поштучно.