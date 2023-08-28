Производитель удобрений «Акрон» заплатит 4,7 млрд рублей налога на сверхприбыль

Компания собирается сделать единоразовый взнос в бюджет уже в 2023 году.

Компания «Акрон» собирается до конца 2023 года выплатить единовременный налог на сверхприбыль в размере 4,7 млрд рублей. Об этом сказано в отчете компании по МСФО за шесть месяцев 2023 года.

В соответствии с 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль» от 4 августа 2023 года группа планирует выплатить 4 700 млн рублей до конца 2023 года, — говорится в отчете.

Единовременный налог на сверхприбыль (windfall tax) платят компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Недавно мы писали, что размер разового взноса в бюджет (windfall tax) составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит в 2023 году, и 10%, если в 2024. Показатели прибыли будут сравнивать с 2018-2019 годами.

«Акрон» занимается производством минеральных удобрений. В состав холдинга входят заводы Электрощит Самара, Русский трансформатор, Фосфохим. В компании трудятся больше 16 тыс. человек.