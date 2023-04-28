Минфин определился, сколько бизнес заплатит со сверхприбыли

5% от сверхприбыли можно заплатить уже в 2023 году, а если дождаться 2024 года, то размер взноса составит 10%.

Размер разового взноса в бюджет (windfall tax) составит 5% от сверхприбыли, если бизнес заплатит в 2023 году, и 10%, если в 2024. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

«Так что те, кто хочет сэкономить - есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году», - сообщил Антон Силуанов.

Не будет точечных изменений размера windfall tax для конкретных компаний. Все условия определены, законопроект поступит в правительство в ближайшее время.

Закон вступит в силу в 2024 году, низким процентом Минфин мотивирует компании вложиться уже сейчас.

Дополнительные доходы бюджета должны составить 300 млрд руб. Платить взносы со сверхприбыли будут только 0,1% компаний, доналоговая прибыль которых за 2021-2022 годы была больше миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что иностранные компании тоже будут платить windfall tax.