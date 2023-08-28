Страховые взносы платят в едином размере в виде единого платежа на единый счет

Впрочем, недавно для сотрудников-иностранцев из некоторых стран установили отдельные тарифы.
На страховые взносы надо сдавать уведомления, в том числе – на взносы по отдельным видам страхования на зарплату некоторых иностранцев.
В 2023 году в рои уведомлений могут быть платежки со статусом 02.
Все деньги, поступившие на ЕНС, учитываются как ЕНП. Их принадлежность определяется на основании учтенной на ЕНС суммы совокупной обязанности.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2023 № 02-05-06/77424.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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