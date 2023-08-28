Страховые взносы платят в едином размере в виде единого платежа на единый счет

Страховые взносы с этого года платят в виде единой суммы по единому тарифу или по единому пониженному тарифу.

Впрочем, недавно для сотрудников-иностранцев из некоторых стран установили отдельные тарифы.

На страховые взносы надо сдавать уведомления, в том числе – на взносы по отдельным видам страхования на зарплату некоторых иностранцев.

В 2023 году в рои уведомлений могут быть платежки со статусом 02.

Все деньги, поступившие на ЕНС, учитываются как ЕНП. Их принадлежность определяется на основании учтенной на ЕНС суммы совокупной обязанности.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2023 № 02-05-06/77424.