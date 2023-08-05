Для иностранных сотрудников ввели новый тариф страховых взносов

В общем случае тариф страховых взносов – единый (30%). Это ОПС + ОМС + ОСС. Однако выплаты некоторым иностранным сотрудникам могут облагаться взносами только по отдельным видам страхования (ОПС, ОМС, ОСС). Для таких случаев установили тарифы.

Принят Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ.

Тариф такой: взносы на ОПС – 72,8% от взносов по единому тарифу;

взносы на ОМС – 18,3% от взносов по единому тарифу;

взносы на ОСС – 8,9% от взносов по единому тарифу.

Речь идет о таких случаях, когда международными договорами предусмотрено, что человек застрахован только по одному или двум из трех видов страхования в РФ.

В частности, такая история – с сотрудниками из Китая.

Об этом Минфин сообщал в письмах от 29.06.2023 № 03-15-05/60714, от 30.01.2023 № 03-15-06/7040.

Уже утвердили отдельные КБК для взносов за сотрудников-иностранцев.