Для иностранных сотрудников ввели новый тариф страховых взносов

Принят Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ.
Тариф такой:
взносы на ОПС – 72,8% от взносов по единому тарифу;
взносы на ОМС – 18,3% от взносов по единому тарифу;
взносы на ОСС – 8,9% от взносов по единому тарифу.
Речь идет о таких случаях, когда международными договорами предусмотрено, что человек застрахован только по одному или двум из трех видов страхования в РФ.
В частности, такая история – с сотрудниками из Китая.
Об этом Минфин сообщал в письмах от 29.06.2023 № 03-15-05/60714, от 30.01.2023 № 03-15-06/7040.
Уже утвердили отдельные КБК для взносов за сотрудников-иностранцев.
Комментарии