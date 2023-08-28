Бизнес получит платный доступ к информации из госсистем

Предварительно она будет очищена от любых конфиденциальных сведений.

Правительство разработает принципы очистки данных из государственных систем, доступ к которым бизнес сможет получить за отдельную плату, пишут «Ведомости».

Законопроект о Национальной системе управления данными (НСУД) обсуждается с конца 2021 года, напомнила газета. Источник издания, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, сказал, что законопроект призван регламентировать обмен данными между государством и бизнесом.

В законопроекте в том числе появится категория «национальные данные», то есть данные из госсистем. В проекте также будет дано определение санитизированной информации. Это позволит после обработки данных передавать и распространять информацию, ранее являвшуюся информацией ограниченного доступа.