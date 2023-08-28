Компания может самостоятельно определить размер матпомощи в случае смерти родственников

Некоторые компании выплачивают материальную помощь работникам в связи со смертью члена семьи. Каких конкретно родственников и в каком размере – компания решает самостоятельно.

Может быть установлен перечень членов семьи (родственников), в связи со смертью которых компания должна предоставить работнику матпомощь. Например, в отраслевом соглашении Росгидромета есть такой перечень.

Если для организации такой перечень нормативно не установлен, можно определить его самостоятельно.

Перечень ситуаций, размеры, условия и порядок оказания материальной помощи могут быть определены локальным нормативным актом работодателя.

Такое разъяснение дает ГИТ г. Москвы в письме от 14.08.2023 № ПГ/18328/10-27037-ОБ/18-661.