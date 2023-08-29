РСВ

👨‍🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск

2023 год стал революционным не только в связи с введением ЕНП, но и в связи с объединением фондов и созданием СФР. Узнайте от известного лектора из Минфина, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев.
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Систему страховых взносов полностью изменили. Ввели понятие единого тарифа и единой предельной базы. Изменились формы отчетов, поменялись сроки уплаты и предоставления отчетности. И еще очень важно разобраться в новых контрольных соотношениях, по которым будут сверять РСВ с другими отчетами.

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Начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина Любовь Котова подробно разберет:

  1. Единый объект для обложения взносами.

  2. Суммы, не подлежащие обложению.

  3. Льготные категории плательщиков.

  4. Подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года.

  5. Персонифицированные сведения.

Ждем вас на вебинаре 12 сентября в 10:00 мск!

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