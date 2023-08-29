Росимущество будет продавать на «Авито» еще больше недвижимости

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом будет выкладывать больше объявлений о продаже недвижимости на сайте «Авито». Об этом сказано на сайте Росимущества.
Пилотный проект по сотрудничеству с «Авито» был запущен в апреле 2022 года. Центральный аппарат Росимущество и его территориальные органы и рамках эксперимента публиковали объявления о продаже недвижимости на сервисе.
Практика показала, что такой формат информирования пользуется популярностью у населения.
Таким образом, информирование граждан и юридических лиц через объявления на «Авито» способствует повышению эффективности и результативности продаж федерального имущества, — говорится в сообщении.
Сейчас число подписчиков страницы Росимущества на «Авито» уже превысило 4 тыс. человек.
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