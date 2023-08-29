«Алроса» собирается выплатить инвесторам больше 27 млрд рублей дивидендов

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» рекомендовал совету директоров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Размер выплат будет 3,77 рубля на одну обыкновенную именную акцию компании.
Всего «Алроса» планирует заплатить инвесторам 27, 766 млрд рублей.
Дата, на которую определяются те, кто имеет право на получение дивидендов – 18 октября 2023 года.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Комментарии