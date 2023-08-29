Инвестиции

«Алроса» собирается выплатить инвесторам больше 27 млрд рублей дивидендов

Держатели акций компании получат по 3,77 рубля за ценную бумагу. Дата отсечки – 18 октября 2023 года.
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Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» рекомендовал совету директоров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Размер выплат будет 3,77 рубля на одну обыкновенную именную акцию компании.

Всего «Алроса» планирует заплатить инвесторам 27, 766 млрд рублей.

Дата, на которую определяются те, кто имеет право на получение дивидендов – 18 октября 2023 года.

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