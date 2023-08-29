«Алроса» собирается выплатить инвесторам больше 27 млрд рублей дивидендов

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!



Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.