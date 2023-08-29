Segezha Group заплатит со сверхприбыли 465 млн рублей

Компания за первые шесть месяцев получила убыток в 7,7 млрд рублей против прибыль в 12 млрд рублей в прошлом году.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует заплатить налог на сверхприбыль (wildfall tax) в размере 465 млн рублей. Об этом сказано в отчете компании по МСФО за второй квартал 2023 года.

Принимая во внимание намерение руководства выплатить гарантийный депозит в указанные сроки, руководство группы оценивает сумму налога на сверхприбыль в размере 465 млн рублей, — говорится в документе.

За первое полугодие 2023 года холдинг получил чистый убыток в размере 7,7 млрд рублей. Годом ранее Segezha Group зафиксировала прибыль в 12 млрд рублей.

Выручка компании сократилась более чем на 30% и составила 39,8 млрд рублей.