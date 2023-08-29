Аграриям расширили программу льготного лизинга

В список техники для льготного лизинга вошли транспортные средства, прицепы, полуприцепы и железнодорожные вагоны для перевозки сельскохозяйственной продукции.

29 августа 2023 года вступает в силу постановление Правительства, по которому «Росагролизингу» возместят недополученные доходы бюджетными субсидиями. Об этом сказано на портале правовых актов.

Постановление позволит снизить финансовую нагрузку на агарные компании, которые участвуют в лизинговых программах.

В список техники, которую передают по договорам льготного лизинга, включили автотранспортные средства, прицепы, полуприцепы и железнодорожные вагоны для перевозки сельхозпродукции.

Также аграриям позволят реструктуризировать лизинговые платежи.

Узнайте, откуда приходят и куда уходят деньги компании на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Купить курс

Вы научитесь настраивать и вести управленку, поможете руководителям улучшить бизнес и дадите правильные управленческие решения.