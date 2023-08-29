Аграриям расширили программу льготного лизинга

29 августа 2023 года вступает в силу постановление Правительства, по которому «Росагролизингу» возместят недополученные доходы бюджетными субсидиями. Об этом сказано на портале правовых актов.
Постановление позволит снизить финансовую нагрузку на агарные компании, которые участвуют в лизинговых программах.
В список техники, которую передают по договорам льготного лизинга, включили автотранспортные средства, прицепы, полуприцепы и железнодорожные вагоны для перевозки сельхозпродукции.
Также аграриям позволят реструктуризировать лизинговые платежи.
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