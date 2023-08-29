Самозанятый может сделать чек через «Мой налог», даже если нет интернета

Самозанятый должен формировать чек и обеспечить его передачу заказчику. Но как быть, если в момент расчета нет интернета?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме от 08.08.2023 № ЗГ-3-20/10305@.

У самозанятого в момент расчетов с заказчиком есть возможность запустить мобильное приложение «Мой налог» и сформировать чек.

При формировании чека в «Моем налоге» в его реквизитах будут отражены дата и время фактического формирования.

После подключения к интернету сформированные чеки будут переданы в ФНС и будут содержать ранее указанную информацию о асчетах с заказчиками.

Кстати, онлайн-платформы в ближайшем будущем могут обязать уплачивать налоги за самозанятых. Таким образом их приравняют к налоговым агентам этих исполнителей. Об этом читайте тут.