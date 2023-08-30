«Мир» введет отложенное списание денег за такси и заказы на маркетплейсах

Средства с карт «Мир» в некоторых случаях могут начать списывать не сразу, а спустя время.

Платежная система «Мир» введет отложенное списание денег при оплате товаров, работ или услуг. Речь идет в том числе об оплате покупок на маркетплейсах, такси, каршеринга и кикшеринга. Банки смогут проводить отложенные операции с весны 2024 г., пишет РБК.

В настоящее время подавляющее большинство операций по картам выполняются в режиме реального времени, отложенные платежи по картам «Мир» действуют только при оплате проезда в общественном транспорте.

Представитель НСПК — оператора «Мир» пояснил, что функция отложенного списания позволит улучшить скорость и качество обслуживания держателей карт «Мир».

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