Отражение земельного налога в учете при УСН

Операции по начислению и уплате земельного налога отражаются с помощью следующих проводок:
Дт 08, 20, 23, 25, 26, 44 или 91 Кт 68 (соответствующий субсчет для учета земельного налога) — начисление налога;
Дт 68 (ЕНС) Кт 51 — уплата единого налогового палтежа (ЕНП);
Дт 68 (соответствующий субсчет) Кт 68 (ЕНС) — признание ЕНП земельным налогом.
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