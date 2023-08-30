Отражение земельного налога в учете при УСН

Электронные подписи и МЧД в 2023 году: как будем работать

С 1 сентября 2023 года должен был закончиться переход на КЭП физлиц и машиночитаемые доверенности. Однако право пользования прежними сертификатами продлили еще на год. Рассказываем, как вести кадровый электронный документооборот по новым правилам, и какой окончательный срок для выпуска МЧД.