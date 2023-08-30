Импорт

Минфин хочет увеличить число портов для импорта алкоголя из стран Закавказья

Минфин предложил включить порты Астрахань и Оля в перечень пунктов пропуска для перемещения алкогольной продукции морским видом транспорта из стран Закавказья.
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Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он вносит изменение в постановление правительства от 9 декабря 2003 г. «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ для прибытия в РФ этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий», пишут «Ведомости».

В пояснительной записке Минфин отмечается, что расширение импорта алкоголя из Закавказья необходимо «в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран». Там добавили, что после введения антироссийских санкций ЕС «существенно возросла важность канала ввоза алкогольной продукции» из этого региона.

Развитие перевозок по Каспийскому морю позволит сохранить канал импорта алкоголя из стран Закавказья и снизить расходы на логистику, отметили в Минфине. 

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