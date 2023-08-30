Система «Честный ЗНАК» теперь использует единый формат машиночитаемых доверенностей

Система маркировки «Честный ЗНАК» перешла на единый формат машиночитаемых доверенностей (МЧД). Теперь пользователи могут применять МЧД, сформированные вне системы маркировки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
С 1 сентября при формировании доверенности на портале ФНС можно будет указать кодированные полномочия для работы с системой маркировки.
В ближайшие месяцы возможность их самостоятельного добавления станет доступна в личных кабинетах участников оборота маркированных товаров. Система сразу проверит полномочия лица, его принадлежность к организации и полномочия по работе в системе от лица компании на основе данных их машиночитаемой доверенности, — сказали в ЦРПТ.
В 2021 году ЦРПТ подключился к технологии ФНС по обмену МЧД. За это время было сформировано больше 17 тыс. машиночитаемых доверенностей.
С 1 сентября 2023 года машиночитаемые доверенности станут обязательными при подписании электронных документов УКЭП физического лица.
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