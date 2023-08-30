Маркировка товаров

Система «Честный ЗНАК» теперь использует единый формат машиночитаемых доверенностей

Ранее сформированные МЧД будут действовать до конца срока, а новые можно будет сделать с 1 сентября на сайте ФНС.
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Система маркировки «Честный ЗНАК» перешла на единый формат машиночитаемых доверенностей (МЧД). Теперь пользователи могут применять МЧД, сформированные вне системы маркировки. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 сентября при формировании доверенности на портале ФНС можно будет указать кодированные полномочия для работы с системой маркировки.

В ближайшие месяцы возможность их самостоятельного добавления станет доступна в личных кабинетах участников оборота маркированных товаров. Система сразу проверит полномочия лица, его принадлежность к организации и полномочия по работе в системе от лица компании на основе данных их машиночитаемой доверенности, — сказали в ЦРПТ.

В 2021 году ЦРПТ подключился к технологии ФНС по обмену МЧД. За это время было сформировано больше 17 тыс. машиночитаемых доверенностей.

С 1 сентября 2023 года машиночитаемые доверенности станут обязательными при подписании электронных документов УКЭП физического лица.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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