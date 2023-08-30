Реклама

Рекламный рынок за полгода вырос на рекордные 27%

Отрасль преодолела прошлогодний кризис и достигла максимальных объемов за всю историю существования рекламного рынка.
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Объем рекламного рынка за первые шесть месяцев 2023 года превысил 315 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения превысил 315 млрд рублей, что на 27% больше, чем в соответствующий период предыдущего года, и на 19%, чем в первом полугодии докризисного 2021 года, — говорится в сообщении.

За первые полгода 2022 года объем рекламы составил 245-250 млрд рублей.

В первом квартале этого года размер рекламных бюджетов вырос на 50%. Прирост по сравнению со вторым кварталом 2021 года составил 25%.

В регионах объем рекламного рынка на телевидении, радио, в прессе, а также в наружной рекламе стал больше на 25% и превысил 21 млрд рублей.

Суммарно на 31% выросли бюджеты во всех сегментах рекламного рынка, за исключением прессы.

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