Рекламный рынок за полгода вырос на рекордные 27%

Отрасль преодолела прошлогодний кризис и достигла максимальных объемов за всю историю существования рекламного рынка.

Объем рекламного рынка за первые шесть месяцев 2023 года превысил 315 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения превысил 315 млрд рублей, что на 27% больше, чем в соответствующий период предыдущего года, и на 19%, чем в первом полугодии докризисного 2021 года, — говорится в сообщении.

За первые полгода 2022 года объем рекламы составил 245-250 млрд рублей.

В первом квартале этого года размер рекламных бюджетов вырос на 50%. Прирост по сравнению со вторым кварталом 2021 года составил 25%.

В регионах объем рекламного рынка на телевидении, радио, в прессе, а также в наружной рекламе стал больше на 25% и превысил 21 млрд рублей.

Суммарно на 31% выросли бюджеты во всех сегментах рекламного рынка, за исключением прессы.