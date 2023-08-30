Электронная отчетность

При смене директора компании менять МЧД на представителя не надо

При смене директора организации ранее выданные доверенности не прекращают свое действие.
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Но новый директор по своему усмотрению может прекратить действие ранее выданной доверенности.

Также доверенность продолжает действовать, если заканчивается срок КЭП уполномоченного представителя.

Вот список оснований, при которых действие доверенности прекращается:

  • истечение срока доверенности;

  • отмена доверенности лицом, выдавшим ее;

  • отказ лица, которому выдана доверенность, от полномочий;

  • прекращение юрлица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации;

  • смерть гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным;

  • смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным;

  • введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой это лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

Комментарии

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