При смене директора компании менять МЧД на представителя не надо

Но новый директор по своему усмотрению может прекратить действие ранее выданной доверенности.
Также доверенность продолжает действовать, если заканчивается срок КЭП уполномоченного представителя.
Вот список оснований, при которых действие доверенности прекращается:
истечение срока доверенности;
отмена доверенности лицом, выдавшим ее;
отказ лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
прекращение юрлица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации;
смерть гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным;
смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным;
введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой это лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.
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