Можно сдавать отчеты по бумажной доверенности

Бумажная доверенность на уполномоченного представителя организации или ИП для сдачи отчетов будет действовать и после 31 августа 2023 года.

Такое разъяснение дает ФНС в сервисе ответов на частые вопросы.

От компании доверенность на бумаге оформляют в произвольной форме на бланке организации и заверяют руководителем.

Бумажная доверенность от имени ИП должна быть нотариальной.

С 1 марта 2024 года организации, которые обязаны сдавать только электронную отчетность, должны выдавать представителям только электронную доверенность, подписанную УКЭП руководителя.

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Кстати, машиночитаемую доверенность можно выдать на любой срок. Но если в ней не указан срок действия, то она сохраняет силу в течение года со дня ее выдачи.