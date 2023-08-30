Бизнес на ЕСХН должен платить налог на имущество за недострой

Организации на ЕСХН не платят налог на имущество, которое используют в профильной деятельности. Но за незавершенку надо платить.

От налога освобождено имущество, используемое:

при производстве сельскохозяйственной продукции;

при первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции;

при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Объекты незавершенного строительства – это объекты капитального строительства. А по нормам Градостроительного кодекса не допускают эксплуатацию объектов капстроительства, строительство которых не завершено.

А раз их нельзя эксплуатировать, то льгота по налогу на имущество при ЕСХН на них не распространяется.

То есть, бизнес на ЕСХН должен платить налог за незавершенку.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.08.2023 № СД-4-21/10771@. Данная позиция согласована с Минфином.