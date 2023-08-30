IT-компании

В «Яндекс Практикуме» начинается курс по 1С-разработке

Сервис за шесть месяцев научит программировать на платформе 1С и писать код на русском языке.
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С 1 сентября 2023 года в «Яндекс Практикуме» стартует курс «Разработчик 1С». За 6 месяцев обучения программа позволит освоить один из самых простых языков программирования и научиться писать код на русском. 

1С — одна из ведущих технологических платформ с собственным языком программирования для разработки и автоматизации бизнес-процессов в России. Благодаря ее широкому использованию 1С-разработчики становятся востребованными профессионалами на рынке труда.

Сейчас многие сервисы работают на основе 1C: отели ведут учет свободных номеров, сборщики в доставке быстро находят товары на складе, кассиры видят актуальную стоимость и наличие товаров. Однако для подстройки системы под каждый бизнес необходим специалист. Так, разработчики 1C устанавливают и настраивают программы, дорабатывают их и отвечают на запросы сотрудников компании. 

Поэтому для освоения актуальной специальности и овладения профессиональными навыками «Яндекс Практикум» запустил курс «Разработчик 1С», который подойдет:

  • тем, кто хочет сменить профессию на перспективную;

  • студентам технических вузов;

  • тем, кто уже знаком с системой 1С, но не работал в качестве разработчика;

  • тем, кто стремится войти в IT-отрасль, но не знает английский;

  • тем, кто не готов к переезду из региона в крупный город, но хочет удаленную работу и повышение заработка.

Обучение на курсе проходит на основе электронного учебника от ведущих экспертов на рынке 1С, онлайн-тренажера с практическими кейсами и вебинаров с профессионалами.

На курсе «Разработчик 1С» студенты научатся создавать информационные системы на базе 1C, программировать, работать с основными конфигурациями платформы, настраивать ее под разные бизнес-задачи и интегрировать со сторонними сервисами. Кроме того, нужно понимать, что 1С не только автоматизирует малый и средний бизнес, но и позволяет разрабатывать собственные мобильные приложения, чему также будут обучать на курсе.

В период обучения у студентов будет команда поддержки, включая куратора и наставника, которые будут помогать на пути и отвечать на вопросы. В то же время Карьерный Центр «Яндекс Практикума» поможет выпускникам программы правильно составить резюме и портфолио, провести тестовые технические собеседования и найти первые стажировки в новой профессии.

По итогам обучения выпускники получат портфолио с актуальными рабочими кейсами и диплом о профессиональной переподготовке (при отсутствии должного уровня образования — сертификат о прохождении курса от Яндекс Практикума).

Записаться на курс «Разработчик 1С» можно на сайте. Старт — 1 сентября 2023 года.

Комментарии

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  • Логотип mlos
    mlos 5 минут назад

    Учусь на программиста, в будущем буду рассматривать ваши курсы! 

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