ИП вносит наличные на расчетный счет с символом 19

Банк не должен заставлять ИП вносить деньги на счет с формулировкой «Выручка».

Проблема возникла у подписчицы «Клерк.Консультаций».

ИП всегда по мере необходимости вносил деньги на счет с формулировкой «Личные средства предпринимателя». Но теперь банк потребовал делать внесение в виде выручки, а не в виде личных средств.

Между тем, что именно вносится на счет – решает владелец счета, поясняет эксперт.

Согласно Указанию ЦБ от 08.10.2018 № 4927-У для поступлений на счета ИП установлен один символ – 19 «Поступления на счета индивидуальных предпринимателей». При этом не конкретизируется, что именно вносится на счет ИП.

Налоговая инспекция в рамках камеральной проверки деклараций может запросить пояснения, почему такие-то поступления на счет не указаны как доходы.

При этом ИП не обязан сдавать выручку на расчетный счет, и в принципе иметь расчетный счет тоже не обязан.

А как вы сдаете на счет выручку ИП – с символом 02 (поступления от продажи товаров) или 19 (поступления на счета ИП)?