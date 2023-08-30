Перевозчикам проще будет подтверждать ставку НДС 0%

Опубликован проект с поправками в НК РФ в части подтверждения ставки НДС 0%.
Вместо копий транспортных и товаросопроводительных документов с отметками таможенных органов в ИФНС надо будет сдавать электронный реестр сведений из перевозочных документов.
В ряде случаев по требованию ИФНС надо будет предоставить копии документов, которые включены в вышеназванный реестр.
Это такие случаи:
несоответствие сведений, полученных налоговиками из ФТС, сведениям из реестров, которые сдала компания;
когда реестры содержат сведения, не включенные в перечень сведений, передаваемых таможенными органами в ИФНС.
Новые нормы заработают с 1 апреля 2025 года.
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