НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Перевозчикам проще будет подтверждать ставку НДС 0%

Услуги по международной перевозке товаров облагаются НДС по ставке 0%. Но нулевую ставку надо подтверждать. Этот процесс упростят.
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Опубликован проект с поправками в НК РФ в части подтверждения ставки НДС 0%.

Вместо копий транспортных и товаросопроводительных документов с отметками таможенных органов в ИФНС надо будет сдавать электронный реестр сведений из перевозочных документов.

В ряде случаев по требованию ИФНС надо будет предоставить копии документов, которые включены в вышеназванный реестр.

Это такие случаи:

  • несоответствие сведений, полученных налоговиками из ФТС, сведениям из реестров, которые сдала компания;

  • когда реестры содержат сведения, не включенные в перечень сведений, передаваемых таможенными органами в ИФНС.

Новые нормы заработают с 1 апреля 2025 года.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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