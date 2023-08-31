MasterCard

Visa и Mastercard намерены повысить комиссии для транзакций по картам

Операторы платежных систем Visa Inc. и Mastercard Inc. планируют повысить комиссии, взимаемые с ритейлеров при оплате их клиентами покупок с помощью банковских карт.
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Повышение комиссий Visa для онлайн-транзакций начнется в октябре, а в апреле оно коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт. В случае Mastercard повышение также стартует в октябре, пишет Интерфакс.

Отмечается, что, по оценке консалтинговой компании CMSPI, благодаря повышению комиссий ритейлеры будут дополнительно платить более $500 млн ежегодно.

Несмотря на то что размер комиссий устанавливается Visa и Mastercard, основную часть сборов получают банки, выпускающие эти карты. Хотя размер комиссий является незначительным, расходы ритейлеров на их уплату в последние годы выросли, поскольку все больше покупателей использует кредитные карты, для которых действует более высокая комиссия, чем для дебетовых. Продавцы переносят по крайней мере часть этих расходов на потребителей, повышая цены. Малый бизнес зачастую предлагает скидки клиентам, которые оплачивают покупки дебетовыми картами или наличными.

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 30 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    перейдем в Цыфру (зачем пластик?). Хотя я "за" старый добрый нал

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