Маркетплейсы

Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс

Минфин запланировал создать онлайн-маркетплейс для торговли ювелирными изделиями, ориентированный на зарубежного покупателя.
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Минфин России в марте 2024 года запустит ювелирный маркетплейс, на котором смогут торговать производители из стран ЕАЭС, пишут «Известия».

Площадка призвана увеличить объемы экспорта драгоценностей из РФ и стран союза. Сейчас доля продаж украшений из ЕАЭС на мировом рынке — менее 1%. Эксперты считают, что внедрение платформы снизит число подделок, но есть риск монополизации рынка государством.

На этой специализированной онлайн-площадке покупатель сможет найти нужный ему товар, не переходя на сайт магазина, сравнить цены и сделать выбор, а затем в короткие сроки гарантированно получить изделие. Производителям такая платформа позволит продать свою продукцию без существенных вложений на старте.

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Комментарии

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