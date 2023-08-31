Миронов предложил снизить НДС для предприятий обрабатывающей промышленности

Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить ставку НДС для предприятий обрабатывающей промышленности, которые реинвестируют более половины своей прибыли, с 20% до 18-15% и увеличить налог на прибыль с 3% до 3,2-3,5 % для привлечения частных инвестиций в отечественную промышленность, пишут РИА Новости.

«В частности, предлагается снизить ставку НДС на 2-5 пунктов: с 20 до 18-15% для организаций обрабатывающей промышленности, реинвестирующих более 50% прибыли. Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета по НДС достаточно увеличить федеральную ставку налога на прибыль на 0,2-0,5 пункта — с 3,0 до 3,2-3,5%», — написал Миронов в обращении.

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