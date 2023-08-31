Власти выделят 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Средства предусмотрены для отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений — педагогов, врачей, работников науки и культуры. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, пишут «Ведомости».
«Эти решения — еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», — сказал Мишустин.
Он напомнил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников, которые попадают под действие майских указов президента, уже был увеличен.
Последние поправки в ЕНП, в которых еще никто не успел разобраться, будем обсуждать на большой «Клерк.Конференции» 12 сентября. По насыщенности программа Конференции равна 10 вебинарам топовых спикеров. Можно участвовать онлайн и получить полную запись всех выступлений за 1000 руб.
Цены держим до 1 сентября, регистрируйтесь.
Комментарии1
Бух-оптимист
Вот и ещё плюсик к средней зарплате)