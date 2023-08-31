Зарплата

Власти выделят 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Мишустин заявил о выделении более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.
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Средства предусмотрены для отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений — педагогов, врачей, работников науки и культуры. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, пишут «Ведомости».

«Эти решения — еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников, которые попадают под действие майских указов президента, уже был увеличен.

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Комментарии

1
  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 26 минут назад

    Бух-оптимист

    Вот и ещё плюсик к средней зарплате)

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