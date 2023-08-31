Социальная поддержка

Депутаты хотят разрешить направлять материнский капитал на лечение детей

Депутат Яна Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на лечение детей.
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разрешить использовать материнский капитал для лечения тяжелых заболеваний у детей, пишет ТАСС.

Лантратова отметила, что часто новорожденным детям по медицинским показаниям необходимы дорогостоящие хирургические операции. При этом родители вынуждены собирать необходимые средства, размещая объявления и видеоролики на телевидении, в СМИ и социальных сетях, а сертификат материнского капитала не может быть применен на медицинские нужды.

Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть предлагаемую законодательную инициативу по включению расходов на лечение тяжелых заболеваний ребенка и его реабилитацию в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу, — написала депутат.

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Комментарии

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