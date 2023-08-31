Банки

Исламский банкинг запустят с начала октября

Крупные банки будут участвовать в финансировании клиентов по исламским правилам с конца сентября-начала октября 2023 года.
16

Банки начнут заниматься финансированием по исламским правилам с середины сентября или с октября 2023 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон о старте эксперимента по внедрению исламского банкинга в некоторых регионах РФ.

Я думаю, с начала октября все начнется, но допускаю, что с даже середины сентября. Затянули с принятием закона, но с середины сентября допускаю, что процесс будет запущен, — сказал Аксаков.

К проекту могут подключиться крупные банки, такие как «Сбер», ВТБ и «АК Барс».

Тестировать новый режим будут с 2023 по 2025 года в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чеченской Республике. На время эксперимента исламские банки освободят от налога на добавленную стоимость и на прибыль.

В исламе запрещено ростовщичество. Поэтому исламский банк не вправе выдавать кредиты. Вместо этого банк становится инвестором проекта и получает процент от прибыли. Либо использует исламские аналоги лизинга.

Также в исламе запрещено использовать деньги, полученные неправедным путем. Поэтому у исламских банков не может быть клиентов, которые, например, торгуют алкоголем, свининой, снимают фильмы категории 16+ или принимают ставки на спорт.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Новые правила по воинскому учету вступили в силу. Самые важные вебинары для бухгалтера

    С 1 октября начнут действовать новые правила ведения воинского учета. Узнайте, к каким поправкам подготовиться уже сейчас.

    ❗️Новые правила по воинскому учету вступили в силу. Самые важные вебинары для бухгалтера
    1,5 тыс.
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Обзор налоговых новостей

    Новые штрафы для ИП и ООО: воинский учёт, прослеживаемость товаров, маркировка рекламы

    В этом видео я расскажу про новые штрафы для ИП и ООО. Про воинский учёт, прослеживаемость товаров, маркировку рекламы.

    132
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    475
    Логотип HOHORO
    HOHORO
    Ведение бизнеса

    Как начать бизнес в сфере кофеен самообслуживания 

    Безусловно, первый и самый главный пункт — мотивация. Устали от работы в найме? Хотите наконец-то открыть собственное дело? Мечтаете о пассивном доходе? Тогда эта история точно для вас! 

    Как начать бизнес в сфере кофеен самообслуживания 
    65
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки

    Сербия — это не только исторический и культурный кладезь, но и страна, богатая разнообразием кулинарных традиций. Рассмотрим, каким образом путешественники и местные жители могут насладиться гастрономическими радостями в Сербии.

    Еда в Сербии. Рестораны, кафе, супермаркеты, рынки
    1
    64
    Логотип Клерк
    Клерк
    Индивидуальный предприниматель

    Как ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения

    Если предприятие ведет несколько видов деятельности, можно совмещать УСН с другими налоговыми режимами, например с ПСН. При этом необходимо обособленно учитывать доходы, расходы, имущество, обязательства и операции, относящиеся к каждой деятельности.

    Как ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения
    83
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

    Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала
    1
    456
    Читать еще