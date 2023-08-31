Исламский банкинг запустят с начала октября

Крупные банки будут участвовать в финансировании клиентов по исламским правилам с конца сентября-начала октября 2023 года.

Банки начнут заниматься финансированием по исламским правилам с середины сентября или с октября 2023 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон о старте эксперимента по внедрению исламского банкинга в некоторых регионах РФ.

Я думаю, с начала октября все начнется, но допускаю, что с даже середины сентября. Затянули с принятием закона, но с середины сентября допускаю, что процесс будет запущен, — сказал Аксаков.

К проекту могут подключиться крупные банки, такие как «Сбер», ВТБ и «АК Барс».

Тестировать новый режим будут с 2023 по 2025 года в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чеченской Республике. На время эксперимента исламские банки освободят от налога на добавленную стоимость и на прибыль.

В исламе запрещено ростовщичество. Поэтому исламский банк не вправе выдавать кредиты. Вместо этого банк становится инвестором проекта и получает процент от прибыли. Либо использует исламские аналоги лизинга.

Также в исламе запрещено использовать деньги, полученные неправедным путем. Поэтому у исламских банков не может быть клиентов, которые, например, торгуют алкоголем, свининой, снимают фильмы категории 16+ или принимают ставки на спорт.