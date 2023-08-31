Что такое рентабельность валовой прибыли и как ее считать бухгалтеру?

Валовая прибыль (GP) — часть выручки, которая остаётся после вычета всех прямых расходов на продажу продукта или предоставление услуги.
Рентабельность валовой прибыли (GPM) — показатель, который выражается в процентах и показывает, какая часть от выручки становится валовой прибылью.
Как рассчитать?
GP = Выручка − Себестоимость (прямые расходы).
GPM = (Выручка — себестоимость (прямые расходы)) / Выручка.
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