Управленческий учет

Что такое рентабельность валовой прибыли и как ее считать бухгалтеру?

Продав свой товар, предприниматель получает выручку. Но одного этого показателя недостаточно, чтобы оценить эффективность бизнеса. Чтобы сделать выводы, нужно знать маржинальную, валовую и чистую прибыль. Подскажем, как рассчитать валовую.
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Валовая прибыль (GP)  — часть выручки, которая остаётся после вычета всех прямых расходов на продажу продукта или предоставление услуги.

Рентабельность валовой прибыли (GPM) — показатель, который выражается в процентах и показывает, какая часть от выручки становится валовой прибылью.

Как рассчитать?

GP = Выручка − Себестоимость (прямые расходы).

GPM = (Выручка — себестоимость (прямые расходы)) / Выручка.

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