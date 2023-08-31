Что такое рентабельность валовой прибыли и как ее считать бухгалтеру?

Продав свой товар, предприниматель получает выручку. Но одного этого показателя недостаточно, чтобы оценить эффективность бизнеса. Чтобы сделать выводы, нужно знать маржинальную, валовую и чистую прибыль. Подскажем, как рассчитать валовую.

Валовая прибыль (GP) — часть выручки, которая остаётся после вычета всех прямых расходов на продажу продукта или предоставление услуги.

Рентабельность валовой прибыли (GPM) — показатель, который выражается в процентах и показывает, какая часть от выручки становится валовой прибылью.

Как рассчитать?

GP = Выручка − Себестоимость (прямые расходы).

GPM = (Выручка — себестоимость (прямые расходы)) / Выручка.

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