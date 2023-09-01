Импорт вина побил месячный рекорд с начала 2023 года

Импортеры начали закупать больше вина в недружественных странах, чтобы успеть до повышения пошлин.

В июле 2023 года импорт всех вин в страну превысил 45,5 млн литров, что побило месячный рекорд с начала года. Об этом пишет «Коммерсант».

По сравнению с июнем 2023 года поставки увеличились на 17%, а с января по июль импорт вин вырос на 42% год к году, примерно до 251 млн литров.

С 1 августа 2023 года для импортных вин из недружественных стран будут применять повышенные пошлины. Вместо 12,5% придется заплатить до 20%, но не меньше 1,5 доллара за литр.

Импортеры решили не дожидаться введения новых пошлин и закупить больше продукции по старым правилам.

Самый большой прирост импорта пришелся на вина из Италии. В июле из этой страны ввезли до 17 млн литров вина, что на 56,6% больше, чем в июне.

По итогам января-июля 2023 года Италия вернулась на первое место среди поставщиков тихих вин, немного опередив Грузию. За это время из Италии прибыло 35,17 млн литров вина, а из Грузии – 35,14 млн литров.

Первое место среди импортеров занимают сетевые ритейлеры: структуры X5 Group, «Магнита» и Mercury Retail, куда входят магазины «Красное & белое» и «Бристоль». С начала 2023 года на них приходится 20% объема ввоза.

Основатель и президент Simple Group Максим Каширин рассказал, что в сентябре-октябре импорт вин из недружественных стран будет снижаться. Потребители переключатся на вина из других регионов.

Кроме того, крупные закупки вина позволят продавцам плавно поднимать цены на продукцию. Этот процесс растянется на четыре-шесть месяцев.