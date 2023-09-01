«Дзен» разрешил пользователям смотреть видео без доступа к интернету

Теперь можно сохранить интересные видео и смотреть их во время путешествий и поездок, когда нет доступа к интернету.

У контентной платформы «Дзен» появилась функция офлайн-просмотра видео в мобильном приложении. Об этом сказано в блоге «Дзен для авторов».

В обновленной версии мобильного приложения Дзена теперь можно сохранять видео, чтобы смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету, — говорится в сообщении.

Пользователи смогут смотреть видео, во время путешествий и поездок. Сохранение доступно в высоком, среднем и низком разрешениях. Видео появятся в списке загрузок во вкладке «Скачанное».

Новая функция уже работает на устройствах iOS и Android.