Трудовые отношения

🚺 Работодатели могут предоставлять сотрудницам один раз в месяц мамин день

Такое правило, в частности, действует в Татарстане.
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Норма введена постановлением Совета Министров ТАССР № 261 от 14.06.1991 (с изменениями согласно постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 503 от 21.06.2018).

Этим документом установлено: предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, еженедельно не менее 2 часов свободного времени или 1 свободный день в месяц, полностью или частично оплачиваемый за счет средств работодателей.

На портале «Онлайнинспекция.рф» задали вопрос, положен ли этот мамин день сотруднице, которая вслед за этим днем берет 1 день без содержания? Ведь в этом случае месяц отработан не полностью, а мамин день положен за полный месяц.

Роструд пояснил, что работодатель может предоставить этот день, если его предоставление предусмотрено колдоговором или локальным нормативным актом.

Потому что по норме вышеназванного регионального документа порядок и условия предоставления женщинам свободного времени или свободного дня определяются ЛНА работодателя и колдоговорами в соответствии с трудовым законодательством.

Комментарии

1
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    Arhimed0 01.09.23, 17:45

    Главный бухгалтер

    с нетерпением ждём рассказов от Роструда о том, что работодатель МОЖЕТ трудоустроить сотрудника, и больше с него ничего не требовать - просто платить ему зарплату до скончания веков.

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