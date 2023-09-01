Ликвидация бизнеса

При ликвидации надо сдать налоговые отчеты до закрытия компании

При ликвидации юрлица налоговая отчетность представляется налогоплательщиком до даты закрытия (до внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации).
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Последним налоговым периодом для ликвидируемой организации является период с 1 января года, в котором прекращена деятельность, до дня госрегистрации данного факта.

6-НДФЛ и РСВ сдают после окончательного расчета с физлицами, но до того, как в ЕГРЮЛ будет внесена запись о прекращении деятельности организации.

Налоговая отчетность по другим налогам (НДС, налог на прибыль, УСН и т. д.) подается после завершения всех облагаемых операций (и отсутствии объектов налогообложения), но до завершения процедуры ликвидации, поясняет УФНС по Республике Марий Эл.

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