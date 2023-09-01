➖🚀➕ Со счета компании будут списывать налоговые долги до тех пор, пока сальдо ЕНС не выйдет из минуса

Раньше налоговое требование признавалось исполненным на сумму, указанную в этом документе, сейчас – в размере всего отрицательного сальдо ЕНС на дату уплаты.

С 1 января 2023 года в соответствии с п. 3 ст. 69 НК исполнением требования об уплате задолженности признается уплата суммы долга в размере отрицательного сальдо на дату исполнения.

Если компания вовремя добровольно не погасит долги по требованию, то деньги взыскивают с расчетного счета.

Взыскание производится в размере всего отрицательного сальдо ЕНС до момента формирования положительного или нулевого сальдо.

Такое разъяснение дает УФНС по Амурской области.

Налогоплательщики уже ощутили на себе все прелести этого нововведения.

Требование приходит на одну сумму, а со счета взыскивают другую, потому что к моменту взыскания образовались новые долги. И пока все они не погасятся, счет не разблокируют.

Таким образом, раньше у налоговых должников была передышка – от требования до требования, а теперь списание будет идти непрерывно, пока не погасятся все долги.

Инспекторы поясняют, что надо обязательно выйти одномоментно в ноль или плюс по ЕНС. Тогда новые долги будут уже формироваться на новое требование.