🚀 Налоговики взыскивают долги, значительно превышающие сумму из требования

Компаниям с долгами налоговики высылают требование об уплате. Если долг не погашен, выносят решение о списании. Раньше сумма в решении = сумма в требовании. Сейчас не так. Сумма в решении может быть в два раза больше, чем в требовании.
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Эту беду налоговых должников обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Компании прислали требование на 293 тыс. руб. Но пока суть да дело, на ЕНС накопились новые долги. Поэтому решение вынесли на 460 тыс. рублей.

Дело в том, что сейчас при изменении задолженности измененное (новое) требование не направляют.

Вот так бухгалтеру объяснили этот алгоритм в ИФНС:

Требование не уточняется, а решение выносится по сумме долга на конкретную дату. Но требование не закроется до тех пор, пока не будет ноль или плюсовое сальдо ЕНС.

То есть, если у вас останется хоть копейка долга после списаний, то по этому же требованию будут выносится решения и дальше в любой момент.

Поэтому надо обязательно выйти одномоментно в ноль или плюс по ЕНС. Тогда новые долги будут уже формироваться на новое требование.

Решение и взыскании и поручение налоговики размещают в реестре. Как только долг меняется (в плюс или минус), информацию в этом реестре обновляют.

Актуализация сведений об отрицательном сальдо ЕНС в реестре решений о взыскании происходит 2 раза в сутки (в 9-00 и в 15-00 мск.), а при положительном или нулевом сальдо ЕНС – в режиме реального времени.

Поэтому банки оперативно получают информацию о том, пора ли уже прекратить списание или нужно продолжать дальше.

А вы пока не столкнулись с такой неприятной ситуацией непрерывного списания со счета налоговых долгов?

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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