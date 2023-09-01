В Трибуне ностальгируют по школьным годам и делятся историями

Ежегодно 1 сентября в России отмечают День Знаний. Бухгалтеры вспоминают свои первые линейки, учителей и одноклассников.

Всех родителей школьников и учащихся поздравляем с 1 сентября!📚 В Трибуне бухгалтеры вспомнить свои школьные годы и делятся самыми яркими и запоминающимися событиями, связанными с этим временем.

Подключиться к обсуждению можно тут 🍁«Вот и лето прошло словно и не бывало»… 1 сентября —День Знаний! Пятничный демотиватор 👈

У кого-то от школы остались самые теплый воспоминания, а кому-то наоборот запомнился негативный опыт.

Подключайтесь к беседе, делитесь своими историями и школьными фотографиями!