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Общество

🍁«Вот и лето прошло словно и не бывало»… 1 сентября —День Знаний! Пятничный демотиватор

Всех родителей школьников и учащихся поздравляем с 1 сентября!📚 В нашем сегодняшнем демотиваторе собрали все последние новости, а также события (свежие и не очень), которые имеют отношение к учебе. Также предлагаем вспомнить свои школьные годы и поделиться самыми яркими, запоминающимися событиями, связанными с этим временем.
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🍁«Вот и лето прошло словно и не бывало»… 1 сентября —День Знаний! Пятничный демотиватор
фото freepik.com

Ежегодно 1 сентября в России отмечают День Знаний. Начало нового учебного года для студентов, школьников и для их родителей. 1 сентября — это день школьных линеек, день первого звонка, день белых бантиков, ранцев и дорогих букетов.

Это мой первый раз, в первый класс

Для первоклашек — это долгожданный праздник, для тех, кто повзрослее и поумнее — день «ну, блин, опять в школу». Но для всех без исключения это волнительный день. Ощущение новизны — первый раз в первый класс или встреча со старыми друзьями после каникул. Для родителей и тех и других это тоже важное событие — как пройдет этот учебный год? А будет ли справляться? А не будет ли обижать? Как мне это все вытянуть и пережить?🤦🏻‍♀️

Историческое досье

Так исторически сложилось, что не все учебные заведения начинали год 1 сентября. Например, при Петре I городские учащиеся садились грызть гранит науки в середине августа, а в деревнях за парту садились после окончания сбора урожая, то есть уже поздней осенью.

Даже в СССР до середины 1930-х не было точной даты начала учебного года. Формулировка из постановления Совета Народных Комиссаров СССР, касающаяся образования, звучала так: «все дети в возрасте 8—10 лет должны были быть приняты в школу осенью».

Государственным праздником 1 сентября стало лишь во времена СССР. В 1984 году, введ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года № 373-11 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний».

События, произошедшие 1 сентября, связанные с учебой

С 1492 года на Русси 1 сентября стали отмечать церковно-государственный праздник Новолетия. Поскольку все школы того времени были созданы при церкви, то и обучение в них начиналось с церковного нового года.

В 1714 году в Петербурге начала работать первая в России государственная публичная библиотека. Ныне — библиотека Российской академии наук.

В 1827 году в России введен запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения. По сути Николай I запретил допускать крепостных к учебе в гимназиях, пока они не получат вольную от помещика.

В 1919 году в Москве открылась первая Государственная киношкола (ныне университет кинематографии им. А. С. Герасимова).

1953 году было открыто главное здание МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых Горах.

В 2004 году произошла трагедия в школе Беслана. Погибли, по разным данным 335 человек, в том числе 186 детей, ранены 800 человек.

День знаний в 2023 году

  1. Только 20% семей в России смогли накопить всю сумму на оплату вуза детям. 15% надеются, что ребёнок будет учиться на бюджете. А вот 65% не имеют достаточно денег, чтобы заплатить за все годы обучения. Аналитики отмечают, что в среднем, на сегодняшний день, для учёбы понадобится 1,3 млн рублей. Эта сумма постоянно растет.

  2. Представители фракции ЛДПР предлагают сделать ежегодными выплаты родителям школьников к началу нового учебного года. Размер такой поддержки может составить один прожиточный минимум для детей в РФ, сейчас он равен 13 944 руб.

  3. Родители будут брать займы на сборы детей в школу. 69% родителей собираются брать займы или оформлять кредиты, чтобы собрать детей в школу.

  4. В 2022 учебном году каждый шестой работавший в российских школах учитель не имел высшего педагогического образования(15,9%, или 172,3 тыс. человек).

  5. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил начать готовить педагогов средней школы (с 5-го по 9-й класс) в системе среднего профессионального образования.

  6. Путин 1 сентября проведет для школьников «Разговор о важном»

Вот такой новостной дайджест…

Ты помнишь как все начиналось?

Прямо сейчас у меня за окном на межшкольном стадионе звучит гимн, поднимают флаг и начинается школьная линейка. Волей-неволей вспоминаешь, как это было у тебя. Первый звонок, первый урок, первого учителя, одноклассников.

Это я. 1 сентября

Перелистала вчера свой школьный альбом, вспомнила себя девчонкой с огромными бантиками. А также забавную историю, связанную со школой.

Я пошла в школу в 6 лет, в 1986 году. Школа была недалеко от дома, поэтому с 1-го класса я возвращалась домой самостоятельно. Во время было! Можете сейчас себе такое представить?

Одежда у всех примерна была одинаковая, все темное и абсолютно некрасивое. За-то не было переживаний, «а вот у Маши из 1Б куртка зеленая импортная». Ну, может и было у кого-то что-то, но это были единицы. У меня была зимой коричневая шуба-чебурашка. Помните такие? Вних практически не сгибались рукава, если ее положить на пол, она стояла колом, была тяжелая, но теплая.

Шубы-чебурашки (из интернета)

И, одеваясь после уроков, я по ошибки надела чужую чебурашку и ушла домой. Обнаружила, что я пришла не в своей шубе мама уже вечером, побежали в школу, но там уже никого не было. Другая девочка, не найдя свою шубейку, надела мою и спокойно ушла. На следующий день состоялся обмен, с тех пор вся моя одежда была подписана большими буквами Н. ЛУКИНА.

Коллеги, поделитесь своими воспоминаниями! Что вам запомнилось хорошего или смешного, или может быть даже грустного? Какие у вас воспоминания о школе теплые или отрицательные?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

72 подписчика

Комментарии

27
  • Логотип Беата
    Беата
    1 час назад

    Так же пошла в 1986 г... Также ходила сама ! Дорога шла частично через дома ,потом бугор с одной стороны обрыв , с другой кладбище ... В первый школьный день на радостях придя домой ,принялась в парадном наряде за прописи лёжа на полу ))). Хорошее было время ,жаль нельзя отмотать ленту обратно 

    • Логотип проза жизни
      проза жизни 1 час назад

      ВитаЛукинична

      А я в 1986 году 1 сентября пошла в институт)

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        А про школу расскажите,  пожалуйста

        • Логотип проза жизни
          проза жизни 57 минут назад

          ВитаЛукинична

          Про школу не могу - больно очень. Она в этом году стоит разрушенная, пустая, без никого. Потому, что люди, которые еще остались в городе, полтора года живут без электричества, газа, воды, сидят по подвалам, спасаются от ежедневных обстрелов( город Северск Донецкая область, если интересно - ищите видео на ютубе).

          • Логотип nlukina
            nlukina
            55 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            Понимаю, простите,  не хотела на больную мозоль наступить 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      кладбище, дома, обрыв  и ничего,  отпускали! А сейчас школа прямо во дворе и все водят прямо до входа в школу. Что с парадной формой произошло в итоге и как родители отреагировали?)) 

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 47 минут назад

    Ирина

    В школу пошла в 1975. Набрали 10 первых классов по 35-40 учеников. Все как под копирку, девочки - коричневое платье, белый фартук, огромные банты, мальчики - синие костюмчики (до сих пор думаю, почему у девочек платья были не синие?). И почти у всех на шее висели заветные ключики от квартиры.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      3 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ключик на шее -классика)) Но абсолютно не гарантия, что он не потеряется)) 

      • Логотип revita
        revita 41 секунду назад

        Главный бухгалтер

        Терялся это ключик почему то очень часто, поэтому оставляли его под ковриком у квартиры. А еще в звонке записка -ключ под ковриком.

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 40 секунд назад

        Ирина

        Конечно не гарантия. За 1-й класс потеряла 5 или 6 ключей. В итоге, мама сказала, что ключ будет под ковриком😂

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 38 минут назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    В моей школе было 6 первых классов по 40 человек в каждом и два десятых по 25 человек. На школьном стадионе была линейка, на которой собирались все классы, выходили все строем. Выступала директор, десятиклассники подарили первоклашкам (нам) буквари, прописи и шарик. У меня была девочка знакомая десятиклассница, она подарила мне еще две книжки рассказы Житкова и стихи Маршака. Все было торжественно, белые фартуки, белые банты, белые гольфы, цветы в руках. У меня был красивый красный ранец, на нем был нарисован слоненок идущий по зебре (пешеходному переходу)

    Потом оказалось, что мне досталась самая злая в школе первая учительница. Она нас била по рукам указкой, если мы не так держали руки на парте, провинившихся ставила в угол, обзывалась и даже одного мальчика ударила кулаком в лоб.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      2 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ничего себе! била указкой??? А родители как на это реагировали? Про слоненка на ранце очень мило))

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 33 минуты назад

    Ирина

    Потом оказалось, что мне досталась самая злая в школе первая учительница.

    Жесть. Не повезло. Мне досталась самая лучшая первая учительница.

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 31 минуту назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Да, своим детям я выбирала учительницу придирчиво )

  • Логотип IriEro
    IriEro 23 минуты назад

    Ирина

    За десять лет обучения я была на линейке 1 сентября в пяти разных школах. Может, поэтому этот "праздник" в памяти как-то особо не отложился.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      2 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      так часто переезжали? 

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nlukina
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🍁«Вот и лето прошло словно и не бывало»… 1 сентября —День Знаний! Пятничный демотиватор

Всех родителей школьников и учащихся поздравляем с 1 сентября!📚 В нашем сегодняшнем демотиваторе собрали все последние новости, а также события (свежие и не очень), которые имеют отношение к учебе. Также предлагаем вспомнить свои школьные годы и поделиться самыми яркими, запоминающимися событиями, связанными с этим временем.

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