Налоговый учет

Штраф за нарушение условий договора учитывают в доходах для налога на прибыль

Договорные неустойки отражают во внереализационных доходах.
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Речь идет о таких выплатах за нарушение договорных обязательств (признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда):

  • штрафы;

  • пени;

  • иные санкции;

  • возмещение убытков или ущерба.

Дата получения внереализационного дохода в данном случае:

  • дата признания должником;

  • дата вступления в законную силу решения суда.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54167.

Аналогичное разъяснение про договорные неустойки Минфин давал в письмах от 15.03.2023 № 03-03-06/3/21565, от 29.08.2022 № 03-03-06/3/84127.

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