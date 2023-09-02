Штраф за нарушение условий договора учитывают в доходах для налога на прибыль

Речь идет о таких выплатах за нарушение договорных обязательств (признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда):
штрафы;
пени;
иные санкции;
возмещение убытков или ущерба.
Дата получения внереализационного дохода в данном случае:
дата признания должником;
дата вступления в законную силу решения суда.
Об этом сообщает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54167.
Аналогичное разъяснение про договорные неустойки Минфин давал в письмах от 15.03.2023 № 03-03-06/3/21565, от 29.08.2022 № 03-03-06/3/84127.
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