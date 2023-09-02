Штраф за нарушение условий договора учитывают в доходах для налога на прибыль

От налоговой проверки до личного банкротства. Как это происходит

Налоговое ведомство, надо отдать ему должное, находится в постоянном саморазвитии. Фискальных дел мастера давно уже отказались от идеи «начислений ради начислений». Отсюда — риск-ориентированные методы при назначении проверок, отсюда же — расчет показателей эффективности, исходя не из доначислений на бумаге, а из реальных поступлений в бюджет.