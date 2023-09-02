Первичка может быть как бумажной, так и электронной

Учитывают такие затраты:
экономически оправданные;
документально подтвержденные;
произведенные для деятельности, направленной на получение дохода.
По закону о бухучете первичный документ составляют на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (КЭП).
Таким образом, если расходы произведены в РФ, они могут быть подтверждены электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью, если в законе нет требования об их составлении на бумажном носителе.
Такой вывод делает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54117.
О том, что расходы можно подтверждать и электронной первичкой, Минфин разъяснял также в письмах от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57560, от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57546, от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54117,
Если документы – электронные, то они должны соответствовать нормам двух законов:
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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