Первичные документы

Первичка может быть как бумажной, так и электронной

Чтобы затраты можно было принять для налога на прибыль, они должны быть подтверждены документами.
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Учитывают такие затраты:

  • экономически оправданные;

  • документально подтвержденные;

  • произведенные для деятельности, направленной на получение дохода.

По закону о бухучете первичный документ составляют на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (КЭП).

Таким образом, если расходы произведены в РФ, они могут быть подтверждены электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью, если в законе нет требования об их составлении на бумажном носителе.

Такой вывод делает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54117.

О том, что расходы можно подтверждать и электронной первичкой, Минфин разъяснял также в письмах от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57560, от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57546, от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54117,

Если документы – электронные, то они должны соответствовать нормам двух законов:

Комментарии

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