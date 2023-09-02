Интернет и IT

Минцифры предложило разрешить РКН блокировать сайты за методы обхода блокировок

Ведомство предлагает разрешить Роскомнадзору ограничивать работу сайтов, где содержится информация о способах и методах обхода блокировок в России.
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Минцифры предложило позволить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов. На текущий момент он находится на этапе обсуждения, который должен закончиться 15 сентября, пишут «Ведомости».

В документ предлагают добавить абзац следующего содержания: «информации о способах, методах обеспечения доступа ‎к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ». VPN-сервисы, которыми россияне стали пользоваться после блокировки ряда СМИ и зарубежных соцсетей, в проекте не упоминаются.

В России с 2017 года запрещены VPN-сервисы. С февраля 2022 года РКН заблокировал уже 206 тыс. интернет-ресурсов. Среди них популярные соцсетей — Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Комментарии

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