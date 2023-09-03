✂ Часть взносов 1% ИП может учесть на уменьшение налога по УСН в 2023 году, а часть – в 2024 году

Для уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей у ИП в этом году – полная свобода творчества.

Напомним, у взносов ИП 1% за 2023 год срок уплаты – 01.07.2024, то есть они подлежат уплате в 2024 году. Строго по новым нормам НК РФ, внедренным задним числом, эти взносы должны уменьшать налоги 2024 года, но никак не 2023-го.

Однако ФНС разрешила считать их подлежащими уплате в 2023 году или в 2024 году (как вы сами для себя решите).

У многих ИП возник вопрос – можно ли раздробить эти взносы для целей уменьшения налога? То есть часть пустить на уменьшение налога по УСН в 2023 году, а часть – в 2024 году.

Ответ ФНС – можно.

Например, ИП вправе уменьшить в 2023 году налоги по УСН и ПСН на половину от подлежащих уплате взносов 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб., а вторую половину учесть при уменьшении налога в 2024 году.

Главное, чтобы не было пересечений, то есть сумма взносов, учтенная при уменьшении налога в 2023 году, не может быть повторно учтена при уменьшении налога в 2024 году.

Такое разъяснение ФНС дает в своем сервисе ответов на частые вопросы налогоплательщиков.

Отметим, что разъяснения касаются исключительно 2023 года. Что будет в 2024 году – пока не понятно.

Этот вопрос бухгалтеры задают в Telegram-чате ФНС. Но ответа на него нет.

«Гадания на кофейной гуще» по этому вопросу клерки ведут вот в этом опросе. Голосуйте, а в 2024 году проверим силу вашей интуиции.