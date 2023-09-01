Фиксированные взносы ИП

🔮 Бухгалтеры надеются, что в НК внесут поправки про уменьшение налогов на фиксированные взносы

31 июля приняли закон, задним числом изменяющий порядок уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы. Но к новым нормам НК у бухгалтеров есть претензии.
73

Напомним, теперь уменьшать налоги можно на фиксированные взносы без их фактической уплаты. Это хорошо.

Поправки в НК РФ по фиксированным взносам мы разбирали здесь.

Но взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей уменьшают налог следующего года, а не текущего. Это плохо.

Между тем, в 2023 году многие уже успели уплатить взнос 1% и уменьшать на него налог (по старым правилам). Пошли возмущения от ИП. И ФНС разрешила в 2023 году уменьшать налог на взносы 1% за 2023 год.

Налоговики заявили, что взносы, подлежащие уплате в 2024 году можно считать подлежащими уплате в 2023-ем.

Таким образом, в 2023 году скандальная ситуация с этими взносами решилась.

А что в 2024-ом? Этим вопросом задаются участники нашего форума.

По действующей норме НК РФ взносы 1% за 2024 год уменьшают налоги 2025 года, а в 2024 году принять их в уменьшение нельзя.

Коллеги высказали надежду, что к 2024 году внесут поправки в НК РФ, по которым взносы за текущий год будут уменьшать налог за текущий год.

Ведь взносы 1% напрямую связаны с доходом текущего года.

А как вы думаете, стоит ждать таких поправок? Давайте делать предположения, а время покажет.

Изменят ли в 2024 году схему уменьшения налога по УСН на взносы ИП 1%?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Как устроен бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

    Возвращение пятничного бухгалтерского ликбеза! Сегодня Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 15 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

    Как устроен бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
    28
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Перерегистрация кассы в налоговой при замене фискального накопителя

    При истечении срока действия или исчерпания объема памяти фискальный накопитель необходимо заменить. После этого потребуется перерегистрировать кассу в налоговой. Разберем, как это сделать и на что нужно обратить особое внимание.

    Перерегистрация кассы в налоговой при замене фискального накопителя
    52
    Логотип Клерк
    Клерк
    Декларация по НДС

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

    В Налоговый кодекс внесли поправки по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них нет, поэтому ФНС довела их отдельным письмом.

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС
    770
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Активный отдых в Белграде и Нови Саде. Скалолазание, бассейны, каякинг и многое другое

    Когда речь идет о путешествиях, многие предпочитают не только наслаждаться культурой и историей, но и активно проводить время. В Белграде и Нови Саде множество бассейнов, мест для скалолазания, каякинга, велопрогулок, бильярдных залов и других развлечений. Эти города предлагают палитру возможностей для тех, кто ищет приключения и незабываемые впечатления.

    Активный отдых в Белграде и Нови Саде. Скалолазание, бассейны, каякинг и многое другое
    8
    Логотип Волынец Гульнара
    Волынец Гульнара
    Маркировка товаров

    Ужесточения контроля за товарным рынком с 1 сентября 2023 года

    Президент определил орган контроля за табачным рынком; антимонопольные правила для товарных маркетплейсов; производителям импортеры и продавцам целого ряда товаров нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».

    Ужесточения контроля за товарным рынком с 1 сентября 2023 года
    1
    65
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Индивидуальный предприниматель

    Как стать ИП и начать продавать в соцсетях в 2023 году. Чек-лист

    Торговля в соцсетях уже стала мейнстримом — открывать магазин или создавать свой сайт необязательно, достаточно страницы VK. Соцсети можно использовать и как дополнительный канал продаж. Расскажем, как юридически подготовится, чтобы стать ИП и начать продавать через соцсети: от подбора кодов ОКВЭД до выбора формы оплаты для соцсетей.

    Как стать ИП и начать продавать в соцсетях в 2023 году. Чек-лист
    62
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор налоговых новостей

    Минутка налоговых новостей за август 2023. Обзор событий

    Рассматриваются ключевые налоговые события. В августе новостей было много, почти все из них затрагивают большинство компаний и ИП. Рассказываем, что изменилось для бизнеса.

    39
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Камеральные налоговые проверки

    Когда инспекция вправе истребовать документы в ходе камеральной проверки?

    Количество случаев, когда ИФНС вправе запрашивать документы в ходе камеральной проверки, ограничено. Организациям и ИП полезно знать их, чтобы отстоять свое право не представлять документ, когда запрос не обоснован. А недавно ФНС обнародовала Рекомендации по истребованию документов у плательщиков (контрагентов)…

    Когда инспекция вправе истребовать документы в ходе камеральной проверки?
    74
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    641
    Читать еще