🔮 Бухгалтеры надеются, что в НК внесут поправки про уменьшение налогов на фиксированные взносы

31 июля приняли закон, задним числом изменяющий порядок уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы. Но к новым нормам НК у бухгалтеров есть претензии.

Напомним, теперь уменьшать налоги можно на фиксированные взносы без их фактической уплаты. Это хорошо.

Поправки в НК РФ по фиксированным взносам мы разбирали здесь.

Но взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей уменьшают налог следующего года, а не текущего. Это плохо.

Между тем, в 2023 году многие уже успели уплатить взнос 1% и уменьшать на него налог (по старым правилам). Пошли возмущения от ИП. И ФНС разрешила в 2023 году уменьшать налог на взносы 1% за 2023 год.

Налоговики заявили, что взносы, подлежащие уплате в 2024 году можно считать подлежащими уплате в 2023-ем.

Таким образом, в 2023 году скандальная ситуация с этими взносами решилась.

А что в 2024-ом? Этим вопросом задаются участники нашего форума.

По действующей норме НК РФ взносы 1% за 2024 год уменьшают налоги 2025 года, а в 2024 году принять их в уменьшение нельзя.

Коллеги высказали надежду, что к 2024 году внесут поправки в НК РФ, по которым взносы за текущий год будут уменьшать налог за текущий год.

Ведь взносы 1% напрямую связаны с доходом текущего года.

А как вы думаете, стоит ждать таких поправок? Давайте делать предположения, а время покажет.