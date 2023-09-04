Москву и Санкт-Петербург назвали лучшими городами для построения карьеры

Жители остальных регионов не считают свои родные города перспективными для карьерного роста.

7 из 10 жителей столицы считают, что именно в Москве есть лучшие возможности для продвижения по карьерной лестнице. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Второе место среди лучших городов для построения карьеры стоит Санкт-Петербург. За него проголосовали 57% участников опроса.

Остальные мегаполисы не смогли набрать больше 50% голосов.

Только 4 из 10 жителей Екатеринбурга и Казани считают свои города лучшими для роста по служебной лестнице. Нижний Новгород выбрали 38% респондентов. За Тюмень и Новосибирск проголосовали трое из 10 человек.

Судя по мнению жителей, крайне непросто построить карьеру в Кемерово — всего 12% представителей экономически активного населения уверены, что в городе можно реализовать свои амбиции, — говорится в исследовании.

Также с карьерой сложно в Новокузнецке, Оренбурге и в Пензе. Только 13% верят, что в этих городах есть возможности для карьерного роста.

Хотите найти квалифицированных и грамотных сотрудников? На «Клерке» появился раздел «Резюме», где уже 20 бухгалтеров ищут работу.

Разместите свое предложение о работе и получите в подарок доступ к контактам соискателей!

Разместить вакансию

Также вы можете приобрести доступ к базе и напрямую связаться с теми, кто ищет работу.