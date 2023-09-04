«Лукойл» собирается вывести из страны 5 млрд долларов

Нефтяная компания будет выкупать свои активы у иностранных инвесторов.

Компания «Лукойл» хочет выкупить свои акции у иностранных компаний, которые ушли из России. Для этого нужно вывести из страны 5 млрд долларов. Об этом сказано в телеграм-канале ura.ru.

«Лукойл» отправил в администрацию президента заявку на разрешение такой сделки.

В состав акционеров компании входит как минимум половина иностранных инвесторов.

Ориентировочно для выкупа активов понадобится вывести из России 5 млрд долларов, если другие игроки рынка проявят интерес к продаже акций, то может уйти до 10 млрд долларов.

Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют. Там есть процедуры определенные, — сказал «Интерфаксу» вице-премьер Александр Новак.

Нефтяная компания пообещала направить на выкуп активов только те средства, которые накоплены на иностранных счетах «Лукойла». Кроме того, организация перечислит 10% от потраченной суммы в госбюджет.