👺 Бухгалтеры жалуются, что в резерве ЕНС зависает НДФЛ и заявление на отмену зачета не помогает

После сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ деньги автоматически забирают с сальдо ЕНС и переводят в резерв.

После этого бухгалтеры никак не могут вернуть назад эти деньги. А иногда такой возврат необходим. Например, вернуть деньги с резерва на сальдо ЕНС надо, если:

уведомление на НДФЛ было сдано на завышенную сумму;

уведомление на НДФЛ сдано ошибочно (начислений по НДФЛ вообще нет).

Чтобы исправить ситуацию, бухгалтеры сдают новое уведомление на меньшую сумму или нулевое. Оно должно заменить предыдущее.

И оно его действительно заменяет, но только в плане начисления налога.

А в плане резервирования – нет. Налоговики его просто игнорируют. Корректировки зачета не происходит.