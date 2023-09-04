👺 Бухгалтеры жалуются, что в резерве ЕНС зависает НДФЛ и заявление на отмену зачета не помогает

После сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ деньги автоматически забирают с сальдо ЕНС и переводят в резерв.
После этого бухгалтеры никак не могут вернуть назад эти деньги. А иногда такой возврат необходим. Например, вернуть деньги с резерва на сальдо ЕНС надо, если:
уведомление на НДФЛ было сдано на завышенную сумму;
уведомление на НДФЛ сдано ошибочно (начислений по НДФЛ вообще нет).
Чтобы исправить ситуацию, бухгалтеры сдают новое уведомление на меньшую сумму или нулевое. Оно должно заменить предыдущее.
И оно его действительно заменяет, но только в плане начисления налога.
А в плане резервирования – нет. Налоговики его просто игнорируют. Корректировки зачета не происходит.
Бухгалтеры сдают заявление на отмену зачета, но и это не помогает. Приходит ответ, что нельзя отменить заявление, которое вы не подавали.
Впрочем, законодатели сразу в пояснительной записке к проекту закона с поправками в НК РФ предупреждали, что отмена такого автоматического зачета по заявлению невозможна.
Бухгалтеры сдают заявление на возврат денег на счет, но приходит ответ, что возвращать нечего, так как на сальдо денег нет. Их там действительно нет, они в резерве, а не на сальдо.
В итоге у многих в резерве прочно засела переплата по НДФЛ, и люди ищут способы вернуть ее на сальдо, но ни в местных ИФНС, ни в Telegram-чате ФНС им не могут дать четких инструкций, как это сделать.
Например, с такой проблемой столкнулась наша подписчица. ИП в платежке-02 на УСН случайно указал КБК НДФЛ.
По этой платежке-уведомлению налоговики создали начисление и сделали зачет НДФЛ.
Бухгалтер сдала новое уведомление, где указала сумму УСН и обнулила НДФЛ. Ненужное начисление по НДФЛ ушло, а вот ненужный резерв – остался. Как его вернуть на сальдо ЕНС – инспекторы не знают.
Остается писать жалобы или ждать срока сдачи расчета 6-НДФЛ (который не будет сдан, ибо нет такой обязанности) и надеться, что после этого программа поймет, что резерв был не нужен и деньги перенесут на сальдо.
О том, как начисляют налоги на ЕНС и что скоро изменится, мы рассказывали здесь.
Также бухгалтеры жалуются (например, в Telegram-чате ФНС), что при наступлении срока уплаты НДФЛ начисленный уходит не с резерва, а с сальдо ЕНС. А в резерве так и остается зависшая сумма, поднять которую на сальдо никак не получается.
А у вас есть проблемы с зарезервированным НДФЛ или алгоритм «уведомление – зачет – списание в бюджет» работает исправно? Вы когда-нибудь после 29 июня проводили корректировку уведомлений на НДФЛ? Как прошел этот процесс?
Поделитесь своим опытом с коллегами.
Комментарии3
Главный бухгалтер
Слушайте, мне, старому картежнику, это напоминает игру в рамс
ВитаЛукинична
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