С 9 сентября банки начнут выдавать IT-ипотеку без требований к размеру заплаты специалистов

Начинает действовать постановление правительства, по которому еще больше IT-специалистов сможет оформить льготный кредит на покупку жилья.

С 9 сентября 2023 года льготную ипотеку для IT-специалистов можно оформить по новым условиям, без зарплатного ценза. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Постановление правительства, упрощающее условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, начнет действовать 9 сентября, — сказано в сообщении министерства.

Недавно мы писали, что правительство отказалось от зарплатного ценза для получения IT-ипотеки.

Теперь сотрудники IT-компаний в возрасте до 35 лет смогут получить льготную ипотеку без учета требований к размеру минимальной зарплаты.

Раньше для получения льготной IT-ипотеки жителям крупных городов нужно было зарабатывать не менее 120 тыс. рублей, в регионах этот уровень составлял 70 тыс. рублей, а для москвичей – 150 тыс. рублей.

Программу IT-ипотеки запустили в 2022 году, льготная ставка составляет до 5% годовых, а максимальный размер субсидируемого займа находится в диапазоне от 9 млн рублей для жителей регионов до 18 млн рублей для городов- миллионников.